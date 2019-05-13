Длинных выходных россиянам не видать полгода

После почти двухнедельного отдыха россиян ждет полгода без длинных выходных. Об этом соотечественникам напомнили в Роструде.

Хотя совсем близко государственный праздник – День России – он не создаст так называемых "длинных выходных", поскольку придется на среду. А вот три дня подряд россияне теперь будут отдыхать только в ноябре, со 2 по 4 – в честь Дня народного единства.

Напомним, в этом году удачное стечение обстоятельств позволило россиянам отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.