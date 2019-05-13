Госсекретарь США перенес визит в Россию и переговоры с Владимиром Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео перенес визит в Россию. Он должен был прибыть в Москву в понедельник, 13 мая, но переговоры пройдут во вторник, 14 мая, и не в столице, а в Сочи, где высокопоставленный американский чиновник встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Причиной переноса переговоров стала другая встреча Помпео – в понедельник он поедет в Брюссель, где с европейскими лидерами собирается обсудить ситуацию вокруг Ирана.

Напомним, на прошлой неделе американский госсекретарь и глава российского МИД провели переговоры в Финляндии, обсудив, в частности, ситуацию в Венесуэле, а также проблематику Украины, Сирии и стратегической стабильности.

Ранее перед этим Лавров заявил о несовместимости позиций Москвы и Вашингтона по венесуэльскому кризису, однако выразил намерение продолжать контакты с американской стороной. В свою очередь, Помпео призвал Москву прекратить своё присутствие в Боливарианской республике, отметив, что венесуэльский народ сам должен определять свою судьбу.