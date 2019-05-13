Россияне готовы работать, даже если не будут нуждаться в деньгах

Значительная часть россиян (78%) готова работать даже в том случае, если им не нужно будет зарабатывать на жизнь (56% таких граждан хотят остаться на текущем месте работы и 22% сменили бы работу). А вот уволиться и вообще больше не работать хотел бы 21% россиян. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на которые ссылается РБК.

Интересно, что 68% респондентов считают: начни они работать больше или качественнее на текущей работе – их зарплата не увеличится.

Также россиян попросили назвать причину выбора профессии. "Обстоятельства" стали причиной для 34%, увлечения и интересы – для 30%, оплата труда в данной сфере – для 17%. Престижность профессии и перспективы карьерного роста повлияли на мнение 12%, востребованность на рынке труда – 10%. Продолжателями семейных традиций являются 7% опрошенных, мнение родственников и друзей повлияло на выбор еще 6%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 7 мая. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.