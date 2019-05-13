13 Мая 2019
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Политика В России За рубежом

Помпео впервые приедет в Россию в качестве госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео 13 мая впервые прибывает в Россию в таком качестве.

Как сообщает ТАСС, в рамках этого визита планируются переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и ряд других встреч.

Поездка Помпео в РФ состоится по инициативе американской стороны.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе американский госсекретарь и глава российского МИД провели переговоры в Финляндии, обсудив, в частности, ситуацию в Венесуэле, а также проблематику Украины, Сирии и стратегической стабильности.

Ранее перед этим Лавров заявил о несовместимости позиций Москвы и Вашингтона по венесуэльскому кризису, однако выразил намерение продолжать контакты с американской стороной. В свою очередь, Помпео призвал Москву прекратить своё присутствие в Боливарианской республике, отметив, что венесуэльский народ сам должен определять свою судьбу.

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Помпео впервые приедет в Россию в качестве госсекретаря США

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Теги: Майк Помпео, Сергей Лавров, США



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