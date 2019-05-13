Минздрав: Почти четверть россиян проверились на ВИЧ в 2018 году

Более четверти россиян прошли тестирование на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в прошлом году, согласно данным Минздрава РФ.

"В 2018 году в Российской Федерации прошли обследование на ВИЧ-инфекцию 37,9 миллионов человек", — говорится в сообщении, уточнив, что это 25,8% от общего населения страны.

В ведомстве отметили, что количество таковых ежегодно увеличивается на два миллиона человек, одновременно со снижением новых случаев ВИЧ-инфекции в стране, которых по итогам прошлого года зарегистрировано 896 тыс.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе Роспотребнадзор заявил, что около 25% ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своей болезни, а также что заболевания, связанные с этим вирусом, уже унесли жизни 35 млн человек в мире.