13 Мая 2019
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Экономика В России

Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.

Как передают "Известия", общая сумма мелочи, находившейся в обращении регулятора в этот период, составляет около 6,6 млрд рублей. При этом сумма монет достоинством в одну копейку — 288,5 млн, 10-копеечных — чуть более 2,5 млрд, и 50-копеечных — около 3,6 млрд рублей.

"В оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи", — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.

центральный банк, центробанк, ЦБ(2018)|Фото: Накануне.RU

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Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

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Теги: Банк России, Центробанк РФ, ЦБ РФ, монеты, рубль, чеканка



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