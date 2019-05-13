Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.

Как передают "Известия", общая сумма мелочи, находившейся в обращении регулятора в этот период, составляет около 6,6 млрд рублей. При этом сумма монет достоинством в одну копейку — 288,5 млн, 10-копеечных — чуть более 2,5 млрд, и 50-копеечных — около 3,6 млрд рублей.

"В оборот выпущено достаточное количество монет, чтобы обеспечивать наличные платежи", — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.