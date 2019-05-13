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Происшествия За рубежом

Архитекторы предложили разместить на крыше Нотр-Дама огород

Французские архитекторы предложили проект реконструкции собора Парижской Богоматери, который предполагает возведение стеклянной крыши.

Еще одно предложение - создание в Нотр-Даме городской фермы. Идея заключается в том, чтобы "превратить Нотр-Дам в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет".

Специалисты предлагают соорудить крышу, способную поглощать свет. Собор сможет производить электричество, тепло, также будет налажена пассивная вентиляция здания. Деревянный каркас крыши предлагается покрыть трехмерными кристаллами стекла из специального "органического активного слоя", состоящего из углерода, водорода, азота и кислорода, что позволит поглощать свет и преобразовывать его в энергию.

Также на крыше собора планируется создать общественную городскую ферму, где один человек сможет вырастить "до 25 килограммов фруктов и овощей на квадратный метр в год", тем самым суммарный урожай может достигнуть 21 тонну в год. Архитекторы предлагают раздавать выращенные фрукты и овощи бесплатно, сообщает РИА "Новости".

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

Известно, что на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовано более € 900 млн ($1,1 млрд).

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании, которые работают во Франции, либо с французскими партнерами готовы присоединиться к восстановлению собора.

Как сообщил ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, музеям и всем неравнодушным гражданам будет предложено организовать сбор средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По его словам, будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями.

Тем временем, большинство россиян считают, что Россия должна помочь Франции в восстановлении пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери. Такие данные получены по итогам опроса, проведенного ВЦИОМ.

Не считают нужным оказывать помощь Франции в этом вопросе 44% россиян. По результатам опроса, абсолютное большинство россиян (92%) знают о том, что 15 апреля во Франции произошел пожар в Нотр-Даме.

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Архитекторы предложили разместить на крыше Нотр-Дама огород

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Теги: собор Парижской Богоматери, пожар



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