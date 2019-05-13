В Белоруссии намерены продолжать переговоры по налоговому манёвру в РФ

Минск продолжает вести активный диалог с Москвой о компенсации потерь для белорусского бюджета от реализации налогового манёвра в Росссии, заявил глава министр экономики республики Дмитрий Крутой.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о возможном отказе от российской нефти, если не удастся договориться с Москвой по компенсации из-за налогового манёвра.

По словам Крутого, при расчёте прогноза социально-экономического развития страны на текущий год Минск не учитывал "возможную компенсацию" со стороны Москвы по налоговому манёвру, и такой же политики рассчитывает придерживаться на 2020 год.

"Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа [для Белоруссии на 2020 год], мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть", — передаёт ТАСС слова белорусского министра, сказанные в эфире телеканала "Беларусь-1".