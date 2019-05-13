Минюст проведет масштабную проверку политических партий

Министерство юстиции России до конца года проверит деятельность половины зарегистрированных российских политических партий.

Проверке подлежат 32 партии, которые были зарегистрированы после либерализации процедуры в 2012 году. По закону, в течение семи лет после регистрации партии должны были принять участие в президентских или парламентских выборах, выдвинуть кандидаты в губернаторы не менее чем в 10% регионах, участвовать в выборах в региональные парламенты не менее чем в 20% регионов и в местных выборах — в половине.

Если же партия не участвует в выборах семь лет подряд, Верховный суд может ее ликвидировать. В настоящее время в стране зарегистрирована 61 партия, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что у Кремля есть четыре сценария реформы партийной системы. Фонд "Петербургская политика" подготовил доклад о возможных вариантах действия власти накануне выборов в Госдуму в 2021 году. Всего таких вариантов авторы выделили четыре.

Первый – "Давай оставим все как есть". Он предполагает, что в нижней палате парламента сохранят места четыре партии: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия". Плюсом такого варианта является сохранение всех договоренностей с партийным руководством и минимальные риски дестабилизации. Однако, минус в том, что избиратели не получат предвыборного шоу, а накопившийся социальный пар не будет спущен.

Второй вариант в фонде назвали "Охотой к перемене лиц". По этому сценарию власть попытается омолодить состав системных оппозиционных партий и сменить их лидеров. Раскрутка новых первых лиц при этом потребует немало времени, ресурсов и профессионализма от кураторов, а эффект может оказаться слабее ожидаемого.

Третий вариант – создание еще одной "правящей" партии, но левого толка, авторы назвали "Вторую партию нам все-таки прокормить". Минус такого решения в том, что в современной России его еще ни разу не удалось реализовать. В фонде вспомнили, как на выборах в Думу в 1995 шел правоцентристский блок "Наш дом Россия" и левоцентристский "Блок Рыбкина", а в середине 2000-х власть пыталась отрастить себе "левую ногу" из "Справедливой России".

"Нерушимый блок беспартийных" – четвертый вариант, по мнению экспертов фонда. Имеется в виду, что будет отменено голосование по партийным спискам, и все или подавляющее большинство депутатов станут "одномандатниками" и будут самостоятельно избираться от своих округов. Таким образом, считают в фонде, протестный электорат будет дезориентирован (поскольку партийная принадлежность кандидатов отойдет на второй план), однако внутри самой Госдумы может начаться лоббистская битва, к тому же партии могут остаться недовольны сменой правил игры, предполагают авторы.