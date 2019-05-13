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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

За день в Екатеринбурге произошли три ДТП с детьми

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трех дорожно-транспортных происшествий с детьми.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, автоаварии произошли 12 мая. В 18:55 на 9 км Московского тракта напротив дома № 16 водитель "Ниссан Максима" двигаясь по Чусовскому тракту со стороны Объездной дороги в сторону поселка Чусовкое озеро наехал на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте слева. В результате ДТП 10-летняя девочка госпитализирована в ДГКБ №9 с открытым переломом левой голени.

В этот же день в 19:30 по улице Бебеля напротив дома №136 водитель "Тойота Пробокс" наехал на ребенка, переходящего проезжую часть дороги из-за стоящего транспортного средства. В результате автоаварии пострадал 5-летний мальчик, который был госпитализирован в ДГКБ № 9 с травмой ноги.

В 22 часа водитель "Форд Фокус" на перекрестке улиц Юмашева - Папанина допустил наезд на велосипедиста, переезжающего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмы получила 13-летняя девочка, которая была госпитализирована.

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За день в Екатеринбурге произошли три ДТП с детьми

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Теги: ДТП, авария, дети



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