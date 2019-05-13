13 Мая 2019
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Экономика В России

Жители России накопили 5 млрд рублей мелочью

Банк России не чеканил в 2018 году монеты номиналом ниже рубля.

В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей. Как сообщает регулятор, этого достаточно для обеспечения наличных платежей в стране. Более того, часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. Как говорят эксперты, сегодня в карманах россиян осело до 5 млрд руб. мелочью.

В 2018 году в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей.

Как сообщил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов, в практике торговых предприятий уже давно принято округление как минимум до рубля. Кроме того, постоянно растет количество безналичных платежей. Эти обстоятельства снижают потребность в наличной мелочи, которая только занимает место в кошельках и карманах людей, сказал эксперт, сообщают "Известия".

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Жители России накопили 5 млрд рублей мелочью

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Теги: деньги, мелочь, Центробанк



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