SSJ-100 прервал рейс Москва - Самара

В Москву возвращается лайнер Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Самару.

Как передает корреспондент Накануне.RU, самолет повернул назад на 24 минуте полета, находясь над Владимирской областью.

SSJ-100 принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Лайнер возвращается в аэропорт Шереметьево. Sukhoi Superjet 100 осуществляет полет на высоте около 3 км.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Основной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов при посадке лайнера.

8 мая в Шереметьево отменили рейс до Риги из-за запаха горелой проводки. Тем временем россияне на сайте петиций требуют приостановить полеты самолетов SSJ-100. Число подписавших петицию на момент публикации превысило 183 тыс. человек.

Однако, несмотря на требования общественности, полеты на лайнерах этой модели авиакомпании прекращать не планируют даже на время расследования.