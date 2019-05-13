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Экономика В России

СМИ: 35% госзакупок оказались засекреченными

Совокупная стоимость засекреченных государственных контрактов, заключенных по 44-ФЗ, в 2018 году составила 2,4 трлн руб., говорится в отчете Минфина.

Показатель публикуется впервые. При этом крупнейшими заказчиками стали организации, ассоциирующиеся скорее с гражданской сферой, — "Роскосмос", Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро. Военные эксперты объяснили состав лидеров засекреченных закупок пересечением с интересами Минобороны.

Всего за минувший год госорганы заключили 52 тыс. 717 контрактов, содержащих гостайну. При этом, засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов.

Как считает заведующий лабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов, государство излишне увлекается засекречиванием сведений. Значительная часть информации, которую отнесли к гостайне, может быть публичной без особого ущерба. Так, зачастую засекречиваются сведения о закупках для нужд силовых ведомств или Минобороны, связанные с модернизацией их системы ЖКХ или здравоохранения.

Согласно федеральному бюджету, секретные и совершенно секретные расходы в 2019 году выросли на 7,6% и превысили 3 трлн рублей. В развитых странах их вес в 2–3 раза ниже, отмечают эксперты, сообщают "Известия".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что самой коррупционной сферой в России являются госзакупки. По его словам, в России "неплохо с открытостью данных о госзакупках, но плохо с системным анализом происходящего".

"Нужно, чтобы общество наконец увидело, кто, по какой цене и сколько в государстве закупает", - отметил глава СП.

Для этого, по мнению Кудрина, необходимо создать форму подачи информации о закупках, которая была бы понятна, возможно, даже запустить "современные приложения". Он отметил, что ведомство начало над этим работу.

Год назад Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, ужесточающие наказание за нарушения в сфере государственных и муниципальных закупок. На законопроект представлены положительные отзывы Правительства РФ и Верховного суда.

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СМИ: 35% госзакупок оказались засекреченными

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Теги: госзакупки, контракты, Минфин



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