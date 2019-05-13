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Общество За рубежом

В Израиле стартовало "Евровидение-2019"

В городе Тель-Авив в Израиле стартовал ежегодный музыкальный конкурс "Евровидение".

Мероприятие началось с дефиле 41 национальной делегации и открытия фан-зоны. Светские мероприятия прошли за два дня до основной конкурсной части, которая будет проходить 14-18 мая. Конкурс проходит на фоне обострения арабо-израильского конфликта, из-за чего 4 мая ряд мероприятий в рамках конкурса пришлось отменить, сообщает РИА "Новости".

Россию в 2019 году на "Евровидении" будет представлять популярный певец Сергей Лазарев. Музыкальный критик Сергей Соседов сомневается в возможности его победы. Эксперт считает, что Лазареву и в пятерку лидеров будет попасть сложно. В израильском Тель-Авиве Лазарев готовится представить песню "Scream", соавтором которой стал Филипп Киркоров.

Напомним, в этом году Сергей уже во второй раз будет пытать счастье на музыкальном турнире – впервые он выступил на "Евровидении" в 2016 году, завоевав "бронзу".

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В Израиле стартовало "Евровидение-2019"

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Теги: Евровидение, Сергей Лазарев, Израиль



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