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Происшествия Южный ФО

Власти: разрушенный взрывом дом под Ростовом не подлежит восстановлению

Жилой дом в Каменском районе Ростовской области, в котором произошел взрыв бытового газа, по предварительной информации, не подлежит восстановлению.

Специалисты обследуют соседние. Заключение о возможности восстановления строения должны подготовить в ближайшее время, однако вероятно, будет принято решение о строительстве нового дома.

Как сообщил глава региона Василий Голубев, "скорее всего, решение будет о сносе дома и о строительстве тут же, в поселке, нового - по количеству людей, зарегистрированных здесь".

Работы по строительству нового жилого дома займут от восьми месяцев до года. На этот период жильцов обеспечат жильем, сообщает ТАСС.

Напомним, 12 мая в посёлке Чистоозёрном произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, в доме №35 по улице Ленина случился взрыв бытового газа.

Двое пострадавших госпитализированы в горбольницу Каменска-Шахтинского. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, которые осложнены возможной угрозой обрушения здания.

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Власти: разрушенный взрывом дом под Ростовом не подлежит восстановлению

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Теги: взрыв, дом, газ



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Ранее 12.05.2019 14:48 Мск В посёлке Ростовской области обрушилась кровля жилого дома. Есть погибшие

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