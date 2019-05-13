13 Мая 2019
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Армия и ВПК В России

Путин проведет совещания по военной тематике в новом формате

Российский президент Владимир Путин 13 мая начнет серию совещаний, которые будут посвящены военной тематике.

"Да. Подтверждаю. Будет еще одна региональная поездка", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что 13 мая в Казане состоится первое совещание, посвященное данное теме.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что предстоящая серия совещаний пройдет в новом формате, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Россия впервые с 2006 года выпала из пятёрки стран-лидеров по военным расходам. Такие данные огласил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

При этом в целом по миру военные расходы составили $1,8 трлн, что на 2,6% превышает показатели предыдущего года. РФ, чей показатель составил $61.4 млрд, заняла шестое место в рейтинге, то есть следующее после пятёрки стран с крупнейшими военными расходами.

Первую строчку заняли США, потратившие на оборону $649 млрд. Также в топ-5 вошли КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

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Путин проведет совещания по военной тематике в новом формате

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Теги: оборона, Владимир Путин



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