Путин проведет совещания по военной тематике в новом формате

Российский президент Владимир Путин 13 мая начнет серию совещаний, которые будут посвящены военной тематике.

"Да. Подтверждаю. Будет еще одна региональная поездка", - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что 13 мая в Казане состоится первое совещание, посвященное данное теме.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что предстоящая серия совещаний пройдет в новом формате, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Россия впервые с 2006 года выпала из пятёрки стран-лидеров по военным расходам. Такие данные огласил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.

При этом в целом по миру военные расходы составили $1,8 трлн, что на 2,6% превышает показатели предыдущего года. РФ, чей показатель составил $61.4 млрд, заняла шестое место в рейтинге, то есть следующее после пятёрки стран с крупнейшими военными расходами.

Первую строчку заняли США, потратившие на оборону $649 млрд. Также в топ-5 вошли КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция.