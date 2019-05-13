13 Мая 2019
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Политика За рубежом

Иран пригрозил ответом на любые силовые действия США

Иран нанесет США "удар в голову", если американские власти предпримут конкретные силовые действия.

Такое заявление сделал бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде. "Если американцы сделают свой шаг, мы ударим их в голову", — отметил военный, по словам которого, американское военное присутствие в регионе представляло серьезную угрозу. Как отметил Хаджизаде, "угроза превратилась в возможность", сообщает РИА "Новости".

Напомним, ровно год назад президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из СВПД, которую до этого неоднократно критиковал, обвиняя Тегеран в нарушениях соглашения. Позже, в августе он подписал указ о восстановлении антииранских санкций в два этапа, что в российском МИД оценили как попытку сорвать реализацию СВПД.

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Иран пригрозил ответом на любые силовые действия США

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Теги: Иран, США



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