13 Мая 2019
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Политика За рубежом

В США обнаружили зенитную систему С-300

В интернете опубликована спутниковая фотография американского военного полигона, на котором, как сообщается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.

На снимке отмечены две пусковые установки 5П85ПТ, смонтированные на полуприцепах, а также командный пункт 30Н6, состоящий из машины управления и трейлера с радаром на вышке, сообщает "Российская газета".

По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, С-300ПТ могли попасть в США туда с Украины. Эксперт не исключил, что был подписан контракт на поставку в США старой советской системы ПВО для ее изучения американскими военными, сообщает РИА "Новости".

(2019)|Фото: @border9999

В октябре 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с членами Совбеза сообщил, что Россия передала Сирии 49 комплексов С-300. На вопрос президента России Владимира Путина о времени для обучения расчетов и экипажей армии Сирии для работы на С-300, Шойгу ответил, что потребуется 3 месяца.

По данным Wikipedia, С-300 "Фаворит" — семейство зенитно-ракетных комплексов, способных поражать различные цели на высотах. ЗРК предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. Способна поражать баллистические и аэродинамические цели.

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В США обнаружили зенитную систему С-300

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Теги: С-300, США, ЗРК



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