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Общество Приволжский ФО

Торговавший георгиевскими лентами со свастикой нижегородский предприниматель оштрафован

В Нижнем Новгороде на три тысячи рублей оштрафован предприниматель, торговавший георгиевскими лентами со свастикой.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, необычный товар был обнаружен в начале месяца. Это вызвало общественный резонанс.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России, решение о штрафе вынес Сормовский районный суд.

"Весь сомнительный товар был изъят", — добавил собеседник издания.

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Торговавший георгиевскими лентами со свастикой нижегородский предприниматель оштрафован

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Теги: Нижний Новгород, георгиевская лента, свастика, штраф



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