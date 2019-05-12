Торговавший георгиевскими лентами со свастикой нижегородский предприниматель оштрафован

В Нижнем Новгороде на три тысячи рублей оштрафован предприниматель, торговавший георгиевскими лентами со свастикой.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, необычный товар был обнаружен в начале месяца. Это вызвало общественный резонанс.

Как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России, решение о штрафе вынес Сормовский районный суд.

"Весь сомнительный товар был изъят", — добавил собеседник издания.