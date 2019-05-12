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Общество В России Москва

СМИ: Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Запланированное первоначально на 12 мая прощание с Сергеем Доренко, перенесено, сообщили СМИ.

Напомним, о смерти 59-летнего журналиста стало известно 9 мая. По данным СМИ, Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле в центре Москвы, со стороны Курского вокзала к Таганской площади, вследствие чего он упал и скончался, так и не придя в сознание.

По информации радиостанции "Говорит Москва", перенос прощания связан с запретом полиции выдавать тело погибшего вдове из-за "необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы". Соответствующее распоряжение подписано начальником СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы и направлено во 2-й судебный морг.

Отмечается, что данное решение было принято на основании заявления дочерей Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины, по мнению которых их отец мог быть отравлен.

При этом, по словам начальника бюро судмедэкспертизы, главного судмэдэксперта Москвы Сергея Шигеева, вскрытие установило естественную причину смерти, а распоряжение полиции, вероятно, "следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, соболезнования родным и близким Доренко выразил президент России Владимир Путин.

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СМИ: Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

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Теги: Сергей Доренко, прощание, полиция, морг, вскрытие



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