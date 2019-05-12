СМИ: В России тайно реабилитировали ряд сотрудников НКВД СССР и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки расстрелянных в 1930-1950-х годах сотрудников НКВД, а также известную советскую диссидентку Валерию Новодворскую, сообщили СМИ.

По информации "Радио Свобода", заявления о реабилитации подавал правнук расстрелянного в 1939 году чекиста, юрист Александр Бусаров, считающий НКВД преступной организацией. Он надеялся, что в реабилитациях будет отказано, а фигурантам вынесут повторные приговоры, но уже не за "антисоветскую деятельность", а за реальные служебные преступления. Однако неожиданно для самого юриста в 2012-2013 годах по его заявлению были реабилитированы около 30 сотрудников НКВД, в том числе один из организаторов "Большого террора" 1937 года Яков Агранов. После этого Бусаров "продолжил игру", приступив к рассылке писем с требованием вернуть чекистам государственные награды и восстановить их в воинских званиях.

По его словам, такое его "хулиганство", соответствующее притом букве закона, привлекло внимание власти, после чего вынесенные решения были отменены.

Однако некоторые реабилитационные решения продолжают оставаться в силе, например, в отношении начальника оперативной техники НКВД Михаила Алёхина, а также предполагаемых соратников экс-наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии — замминистра внутренних дел СССР Степана Мамулова и начальника Особого бюро при НКВД Петра Шарии.

Бусаров также подавал заявления в отношении советских диссидентов, в частности, Валерии Новодворской, чьей реабилитации ему удалось добиться.