СМИ: В России тайно реабилитировали ряд сотрудников НКВД СССР и Новодворскую

13 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

СМИ: В России тайно реабилитировали ряд сотрудников НКВД СССР и Новодворскую

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки расстрелянных в 1930-1950-х годах сотрудников НКВД, а также известную советскую диссидентку Валерию Новодворскую, сообщили СМИ.

По информации "Радио Свобода", заявления о реабилитации подавал правнук расстрелянного в 1939 году чекиста, юрист Александр Бусаров, считающий НКВД преступной организацией. Он надеялся, что в реабилитациях будет отказано, а фигурантам вынесут повторные приговоры, но уже не за "антисоветскую деятельность", а за реальные служебные преступления. Однако неожиданно для самого юриста в 2012-2013 годах по его заявлению были реабилитированы около 30 сотрудников НКВД, в том числе один из организаторов "Большого террора" 1937 года Яков Агранов. После этого Бусаров "продолжил игру", приступив к рассылке писем с требованием вернуть чекистам государственные награды и восстановить их в воинских званиях.

По его словам, такое его "хулиганство", соответствующее притом букве закона, привлекло внимание власти, после чего вынесенные решения были отменены.

Однако некоторые реабилитационные решения продолжают оставаться в силе, например, в отношении начальника оперативной техники НКВД Михаила Алёхина, а также предполагаемых соратников экс-наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии — замминистра внутренних дел СССР Степана Мамулова и начальника Особого бюро при НКВД Петра Шарии.

Бусаров также подавал заявления в отношении советских диссидентов, в частности, Валерии Новодворской, чьей реабилитации ему удалось добиться.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: В России тайно реабилитировали ряд сотрудников НКВД СССР и Новодворскую

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Валерия Новодворская, диссиденты, чекисты, Сталин, СССР, реабилитация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 494

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети