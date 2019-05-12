В двух районах Зауралья отменят введённый из-за пожаров режим ЧС

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и межведомственный оперативный штаб Курганской области на совместном заседании, проведённом губернатором региона Вадимом Шумковым, приняли решение с 13 мая отменить режим чрезвычайной ситуации в Сафакулевском и Щучанском районах региона. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора Зауралья.

Напомним, данные меры вводились в связи с природными пожарами на территории области. Ситуация усугубилась сильным ветром, и возгорания перекинулись на населённые пункты. Вскоре спасателям удалось стабилизировать пожароопасную ситуацию, однако в качестве профилактики чрезвычайных ситуаций власти Зауралья запретили продажу алкоголя и средств для розжига огня.

По информации пресс-службы регионального правительства, режим ЧС после 13 мая продолжит действовать только на территории Кургана, а также Кетовского, Юргамышского и Белозерского районов.

Как доложил начальник регионального ГУ МЧС Олег Рожков, авиаразведка, совершённая 12 мая, показала улучшение обстановки с пожарами и её стабилизацию. Угрозы населённым пунктам региона нет. В связи с этим принято решение о выводе части сил и средств межрегиональной группировки с территории Курганской области. В места постоянной дислокации убыли самолёт ИЛ-76 МЧС России из Москвы, а также 173 человека и 21 единица техники — курсанты Уральского института ГПС МЧС России (Екатеринбург), аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Тюменской области, а также силы и средства Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (п. Новогорный, Челябинская область). Также на территории Зауралья остаётся и продолжает свою работу авиация МЧС: вертолёт Ми-8 и самолёт-амфибия БЕ-200 ЧС.

Также в связи со стабилизацией ситуации принято решение с 13 мая полностью снять запрет на продажу алкоголя, однако допускается введение ограничительных мер вновь, в случае ухудшения ситуации.

Кроме того, в регионе продолжают действовать запреты на посещение лесов и охоту.