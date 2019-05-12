В посёлке Ростовской области обрушилась кровля жилого дома. Есть погибшие

В посёлке Чистоозёрном Ростовской области сегодня ночью произошло частичное обрушение кровли многоквартирного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, в доме №35 по улице Ленина случился взрыв бытового газа.

Двое пострадавших госпитализированы в горбольницу Каменска-Шахтинского. Девочка 2010 года рождения скончалась в карете скорой помощи, ещё один человек без признаков жизни находится под завалами.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, которые осложнены возможной угрозой обрушения здания.