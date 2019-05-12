Минсельхоз РФ получит 3 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

Правительство РФ выделило 3 млрд рублей из резервного фонда для наращивания темпов обновления парка сельскохозяйственной техники на льготных условиях. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время в агропромышленном комплексе страны идёт процесс обновления парка сельхозтехники на льготных условиях, что предусматривает отсрочку первого платежа, ставку вознаграждения и отсутствие авансов с залогами.

"Выделить Минсельхозу России в 2019 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3000000 тыс. рублей для осуществления взноса Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Росагролизинг" в целях наращивания темпов обновления парка техники в Российской Федерации и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей, имея в виду дополнительную поставку 374 единиц новой самоходной сельскохозяйственной техники (тракторов и комбайнов) на условиях финансовой аренды (лизинга) для проведения сезонных полевых работ", — говорится в распоряжении.

Самому министерству при этом постановляется обеспечения контроля за целевым и эффективным использованием выделенных средств.