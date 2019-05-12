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Политика Санкт-Петербург

«Белочка» настигла? СМИ раскопали, что Резника в квартире матери лечил врач-нарколог

Ксения Казарина, жена депутата петербургского ЗакСа Максима Резника, сообщила о проблемах со здоровьем у своего мужа на почве громкого наркотического скандала и последующего обыска в аэропорту. Но вообще-то есть основания полагать, что Резник "словил белочку".

После сообщения о проблемах с сердцем у депутата журналисты оперативно выдвинулись к дому матери Резника, куда депутат приехал по прибытию из Чехии. Кареты скорой помощи у дома не оказалось, при этом знакомый с ситуацией источник сообщил, что к Резнику приезжали специалисты из медицинского центра «Бехтерев».

Отметим, что клиника оказывает анонимную помощь алкоголикам на дому. По словам друга четы, депутат приехал к матери в совершенно неадекватном состоянии. Был очень пьяный.  «Сегодня пришлось вызывать к нему врача, чтобы оперативно его прокапать», - добавил он.

петербург, депутат резник, оппозиция, гашиш(2019)|Фото:Невские новости

Судя по всему, Казарина намеренно вводит в заблуждение общественность, рассказывая слезливые истории о проблемах с сердцем. По факту же речь может идти об алкогольной интоксикации, однако не исключено, что в понедельник Резник «неожиданно» сядет на больничный.

Напомним, Резник попал в поле зрения СМИ после неадекватных выходок на Первомайском шествии. Второго мая соседи Резника передали «Невским Новостям» записи, на которых видно, как депутат курит марихуану на общем балконе многоквартирного дома. После видеоархив имени Резника пополнило видео из Праги, где депутат "курил" вместе с женой.

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«Белочка» настигла? СМИ раскопали, что Резника в квартире матери лечил врач-нарколог

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Теги: петербург, депутат резник, оппозиция, гашиш, алкогольная интоксикация, наркотики



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