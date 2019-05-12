Адвокат Трампа отменил визит на Украину из-за "врагов США" в окружении Зеленского

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил планировавшийся визит в Киев. Он заявил американским СМИ, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может быть окружен врагами как президента США, так и врагами самих США.

По словам Джулиани, в Киеве он точно встретит одного человека, который помогал Хиллари Клинтон на выборах 2016 года через раскрутку "дела Манафорта". Это депутат Сергей Лещенко.

Сам Лещенко прокомментировал отмену визита Джулиани.

"Знаете, что происходит? Украину втягивают как разменную монету в американские выборы "Трамп против Байдена”. И делает это генпрокурор Юрий Луценко", - написал он.

По мнению Лещенко, Луценко хочет удержаться в своем кресле. Напомним, в конце марта, перед первым туром выборов на Украине, Луценко заявил, что посол США на Украине Мари Йованович, назначенная еще Бараком Обамой, передала ему список людей, которых нельзя трогать. Накануне.RU предполагало, что таким образом он мог сыграть на стороне республиканцев против демократов на случай поражения Петра Порошенко, чтобы показать свою нужность Вашингтону. К слову, Йованович 20 марта завершает свою работу на Украине.

Американский журналист Джош Рогин заявил, что Луценко даже встречался в США с Джулиани и передал ему компромат на Джо Байдена - бывшего вице-президента США и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года, пишет издание "Страна". Дело в том, что Байден сам открыто признавал, что фактически уволил предшественника Луценко Виктора Шокина.

Теперь Луценко обыгрывает дело, связанное с тем, что сын Байдена был в совете директоров газодобывающей компании Burisma, дело которой раскручивал Шокин. И Луценко есть что предложить нынешней американской администрации в обмен на свою неприкосновенность.

Отмена визита Джулиани может быть связана с тем, что США дают понять Зеленскому, чтобы он убрал неудобных людей и не мешал раскручивать дело против Байдена.

Издание The Washington Post пишет, что в окружении Зеленского боятся, что Белый дом потребует от них расследования против сына Байдена. Как сообщает Politico, Трамп уже заявил, что было бы уместно поговорить с генпрокурором США о начале расследования против Джо Байдена или его сына Хантера в связи с давлением на правительство Украины.

Живущий в Австрии главный редактор "Страны" Игорь Гужва пишет в Facebook, что Луценко действует не по своей инициативе (хотя действительно хочет удержаться в своем кресле), а является лишь инструментом в руках команды Трампа. Тот хочет раскрутить тему украинского вмешательства на стороне демократов в выборы 2016 года перед выборами 2020 года и тему коррупции Байдена. Трампа не устраивает то, что вокруг Зеленского много людей, связанных с демократами, которые помогали Хиллари Клинтон.

"По неофициальным данным, Белый дом уже дал понять, что уровень присутствия Америки на инаугурации президента (не говоря уже о будущих отношениях) будет напрямую зависеть от того, насколько Зеленский прислушается к рекомендациям", - написал Гужва.

При этом он подчеркнул, что ключевым свидетелем по "делу Байдена" и украинскому вмешательству является уходящий президент Петр Порошенко. Это значит, что вскоре по теме отношений между США и Украиной могут появиться много интересных и неожиданных сведений.