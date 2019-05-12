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Политика В России В бывшем СССР Украина

В Госдуме РФ слова Порошенко о "сильной украинской армии" оценили как попытку обелить итоги своего президентства

Текущее состояние Вооружённых сил Украины (ВСУ) не соответствует тем заявлениям, которые делает президент Пётр Порошенко, заявил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, ещё действующий украинский лидер назвал ВСУ после пяти лет его президентства "одной из самых сильных армий европейского континента".

По мнению Швыткина, такое заявление является попытку Порошенко представить мировой общественности итоги своего правления, которые на самом деле "достаточно печальные".

"Хочу отметить, что украинский народ уже дал свою оценку этим итогам во время президентских выборов", — цитирует парламентария RT.

Он добавил, что оружие, поставляемое на Украину из США и Европы, "носит второсортный характер и не соответствует уровню оснащённости вооружённых сил других государств".

Юрий Швыткин(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Госдуме РФ слова Порошенко о "сильной украинской армии" оценили как попытку обелить итоги своего президентства

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Теги: Госдума РФ, Пётр Порошенко, Украина, ВСУ, армия



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