Порошенко назвал украинскую армию "одной из самых сильных" в Европе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние несколько лет стали "одной из самых сильных армий европейского континента", заявил президент Украины Пётр Порошенко.



Он отметил, что пять лет назад (на момент его прихода к власти, — прим.) страна не имела боеспособной армии по вине "безответственных политиканов-пацифистов" и "пятой колонны". Теперь, по словам Порошенко, военного потенциала достаточно "для того, чтобы уверенно защищаться от врага".

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"Сегодня наши военные — бесстрашные защитники Украины, закалённые, выносливые, сильные и профессиональные, — написал ещё действующий президент в Facebook. — Каждая наша встреча — важная и ценная своей откровенностью и верой в победу!"

Напомним, Порошенко проиграл на прошедших в конце прошлого месяца президентских выборах, получив всего 24,45% голосов избирателей. Его главный оппонент артист Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов, был официально объявлен президентом Украины 30 апреля.