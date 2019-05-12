Госдума РФ обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

В Госдуме 14 мая состоится обсуждение вопроса снижения ипотечной ставки до 8%, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как передаёт "РИА Новости", он напомнил о соответствующем поручении президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию.

"На следующей неделе комитет по финансовому рынку проведёт парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жильё появилось у ещё большего количества наших граждан", — сообщил Володин.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, средняя ипотечная ставка в России в марте 2019 года достигла максимума с августа 2017 года и выросла до 10,42%.