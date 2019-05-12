С россиян перестанут требовать прописку для выдачи детских пособий

Заявление на оформление пособия на первого и второго ребёнка россияне теперь могут подать в любом городе, сообщили СМИ.

Принятый Госдумой РФ и одобренный Советом Федерации закон публикует "Российская газета".

Нововведения подразумевают, в частности, дополнение ряда пунктов словами "(пребывания) или фактического проживания" после слов "по месту жительства" и "об изменении места жительства".

Кроме того, закон дополняется статьёй следующего содержания: "Информация о назначении и об осуществлении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с настоящим Федеральным законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" вступил в силу сегодня, 12 мая.

Отметим, раньше пособие можно было получить только по месту "прописки".