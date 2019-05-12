Белнефтехим: Мозырский НПЗ начал перерабатывать качественную нефть

Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приступил к переработке качественной нефти, говорится в сообщении концерна "Белнефтехим".

Напомним, в середине апреля Белоруссия ограничила транзит российского топлива после того, как предприятия страны стали обнаруживать хлорорганические смеси в его составе. То же самое сделали Польша и Чехия.

По информации пресс-службы "Белнефтехима", Мозырский НПЗ "вовлекает в переработку нефть, имеющую показатели качества, соответствующие стандарту", также предприятие "начало повышение производственной загрузки до оптимальной".

В свою очередь, ОАО "Нафтан", как передаётся в сообщении, "работает на сниженной нагрузке".

"Нефти, прокачиваемой по незагрязненному нефтепроводу Сургут – Полоцк, не достаточно для оптимальной загрузки предприятия", — сообщили в "Белнефтехиме".

Кроме того, отмечается, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" готово увеличить объёмы транзитной прокачки топлива.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет РФ объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".