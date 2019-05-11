"Сочи" и "Тамбов" вышли в РПЛ, "Енисей" и "Анжи" вылетели в ФНЛ

12 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России

"Сочи" и "Тамбов" вышли в РПЛ, "Енисей" и "Анжи" вылетели в ФНЛ

Два клуба Футбольной национальной лиги обеспечили себе право выступить в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Томская "Томь", занимающая третье место в ФНЛ, проиграла ярославскому "Шиннику" в 36-м туре со счетом 0:1 и потеряла все шансы на первые два места, дающие прямые путевки в РПЛ. Таким образом, их получили "Сочи" и "Тамбов", занимающие первую и вторую строчки.

В свою очередь, из Российской Премьер-лиги напрямую вылетели красноярский "Енисей", разгромно проигравший сегодня "Краснодару" (0:4) и махачкалинский "Анжи", в пятницу уступивший тульскому "Арсеналу" (0:1).

Напомним, чемпионом России нынешнего сезона досрочно стал питерский "Зенит".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Сочи" и "Тамбов" вышли в РПЛ, "Енисей" и "Анжи" вылетели в ФНЛ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РПЛ, ФНЛ, команды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 455

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети