"Сочи" и "Тамбов" вышли в РПЛ, "Енисей" и "Анжи" вылетели в ФНЛ

Два клуба Футбольной национальной лиги обеспечили себе право выступить в Российской Премьер-лиге в следующем сезоне, передает корреспондент Накануне.RU.

Томская "Томь", занимающая третье место в ФНЛ, проиграла ярославскому "Шиннику" в 36-м туре со счетом 0:1 и потеряла все шансы на первые два места, дающие прямые путевки в РПЛ. Таким образом, их получили "Сочи" и "Тамбов", занимающие первую и вторую строчки.

В свою очередь, из Российской Премьер-лиги напрямую вылетели красноярский "Енисей", разгромно проигравший сегодня "Краснодару" (0:4) и махачкалинский "Анжи", в пятницу уступивший тульскому "Арсеналу" (0:1).

Напомним, чемпионом России нынешнего сезона досрочно стал питерский "Зенит".