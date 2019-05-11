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Жители зауральского села Иковка, которых эвакуировали из-за лесного пожара, вернулись домой

Жители зауральского села Иковка, которых эвакуировали из-за лесного пожара, вернулись в свои дома.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области, решение о возвращении людей из пункта временного размещения было принято сегодня, 11 мая, на очередном заседании межведомственного оперативного штаба под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Вадима Шумкова. В связи со стабилизацией ситуации по лесному пожару в районе населенного пункта и отсутствием задымления глава Кетовского района Владимир Архипов обратился к участникам штаба с предложением организовать возвращение эвакуированных жителей домой, так как их безопасности ничего не угрожает. Штаб данное предложение поддержал.

Иковка, пожар, огонь, дым(2019)|Фото:vk.com страница Владимира Архипова

С учетом 30-градусной жары и прогнозируемыми курганскими синоптиками порывами ветра будет усилено патрулирование в самом населенном пункте и в районе локализуемого пожара в лесном массиве. Вадим Шумков потребовал от Владимира Архипова обеспечить постоянный контроль ситуации.

По данным Архипова, в настоящее время все жители из пункта временного размещения (44 человека, из них 18 детей) централизованно в сопровождении поста сотрудников ГИБДД были благополучно деэвакуированы и доставлены домой.

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Жители зауральского села Иковка, которых эвакуировали из-за лесного пожара, вернулись домой

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Теги: Иковка, эвакуация, лесной пожар



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