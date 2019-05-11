СМИ: погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни и умерли в своих креслах

СМИ сообщили, что данные о том, что эвакуации из горевшего в аэропорту Шереметьево самолета SSJ-100 препятствовали забиравшие ручную кладь пассажиры, не нашли своего подтверждения. Ранее такая информация появлялась в различных Telegram-каналах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, эти сведения проверялись и подтверждений не нашли. По словам источника, у большинства пассажиров в хвостовой части, которую в первую очередь охватил пожар, шансов на спасение практически не было – об этом свидетельствует положение тел.

"Они не успели даже расстегнуть ремни и погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. А кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу", - сообщил источник.

Он отметил, что причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются.

Напомним, в результате катастрофы погиб 41 человек.