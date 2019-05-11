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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

На пятилетие ДНР в Донецк приехала представительная делегация из России

В ДНР отмечают пятилетие республики. В Донецк приехала самая представительная за все время делегация из России и частично признанных постсоветских стран. Они приняли участие в праздничных мероприятиях.
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В числе гостей: глава Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, бывший полпред президента РФ в Крымском и в Северо-Кавказском федеральных округах Олег Белавенцев, глава ЛНР Леонид Пасечник, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, член Совета Федерации Сергей Цеков, депутаты Госдумы Наталья Поклонская, Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Александр Ющенко. Также были по одному депутату парламентов Чехии и Словакии.

ДНР, Донецк, делегация(2019)|Фото: пресс-служба главы ДНР

"Хочу вам пожелать мирного неба над головой и чтобы та мечта, за которую отдали жизни Александр Владимирович Захарченко и тысячи жителей Донецкой и Луганской Народных Республик - быть вместе с Россией, - сбылась!» - сказал Аксенов.

Глава ДНР Денис Пушилин вручил госнаграды за поддержу республики. Орден Республики получили Сергей Аксенов, Андрей Козенко и Анатолий Бибилов,

Днем иностранные гости посетили в парке Ленинского комсомола выставку достижений республики, рассказывающую о результатах деятельности министерств и предприятий ДНР.

Жителей ДНР поздравил помощник президента РФ Владислав Сурков. Он заверил в полной поддержке со стороны России. О поддержке в вопросе гражданства сказал депутат Госдумы Андрей Козенко.

"Российское законодательство будет распространяться на граждан, которые здесь проживают. А это абсолютно другие взаимоотношения с Украиной, выступившей государством-агрессором и развязавшей войну в Донбассе", - отметил он.

Вечером в центре Донецка прошло традиционное праздничное шествие, которое возглавил Денис Пушилин, руководители министерств и ведомств республики, а также почетные гости. Сообщается, что в нем участвовали порядка 40 тыс. человек, хотя уточненные данные могут быть больше.

После шествия Пушилин взошел на сцену и, открывая концерт, взял в руки гитару и исполнил песню "Россия – Родина-мать".

Напомним, 11 мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях Украины прошел референдум о самоопределении, в котором участвовало около 80% населения. Подавляющее большинство (90% в Донецкой, 96% в Луганской) высказались за государственную самостоятельность провозглашенных республик.

Нынешнее празднование Дня Республики заметно отличалось от предыдущих тем, что гораздо более широко использовалась российская символика, явно по инициативе властей.

ДНР, Донецк, день республики(2019)|Фото:

ДНР, Донецк(2019)|Фото:

ДНР, Донецк(2019)|Фото:

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На пятилетие ДНР в Донецк приехала представительная делегация из России

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Теги: ДНР, Донецк, день республики



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