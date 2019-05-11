Телегин внесен в заявку сборной России по хоккею на ЧМ-2019 в Словакии

Нападающий московского ЦСКА Иван Телегин внесен в заявку сборной России по хоккею на ЧМ-2019 в Словакии. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в официальном Твиттере Международной федерации хоккея (ИИХФ).

На данный момент в составе российской команды значится три вратаря, шестеро защитников и 14 нападающих. Таким образом, есть возможность заявить еще двух хоккеистов.

Ранее стало известно, что уже завтра к сборной присоединится защитник "Колорадо" Никита Задоров.

Напомним, в первой игре ЧМ-2019 россияне уверенно победили команду Норвегии.