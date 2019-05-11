Истеричная реакция Соболь лишь усилила подозрения в склонности к некрофилии ее супруга

Активистка ФБК Любовь Соболь оказалась в неловкой ситуации в связи с намеками на обвинения в некрофилии, поступающими в адрес ее супруга Сергея Мохова. Такой «скелет в шкафу» может крайне негативно сказаться на ее перспективах на выборах в Мосгордуму.

Соболь истерично отреагировала в соцсетях на проведенное в отношении Мохова расследование ФАН. Она утверждает, что эта и другие публикации – часть черной пиар-кампании, призванной ее запугать.

Однако журналисты, как видится, ничего не выдумали. О своем интересе и даже «тяге к смерти» Сергей Мохов признавался лично. На основании этого заявления журналисты провели собственное расследование, сравнив психотип Мохова с другими известными некрофилами. В качестве эксперта был привлечен специалист в области судебной психиатрии, который подтвердил, что в поведении Мохова действительно прослеживаются мотивы неких некрофильских наклонностей.

Они, в свою очередь, вполне коррелируют с профессиональной деятельностью пациента. ФАН ранее выяснил, что Мохов, вполне возможно, выступал главным «пиарщиком» так называемой «похоронной мафии» - преступных группировок, контролирующих сферу ритуальных услуг Москвы. По версии агентства, именно он уговорил Любовь Соболь баллотироваться на выборах в Мосгордуму, чтобы впоследствии помочь "коллегам" получить контроль над Ваганьковским кладбищем.

Юрист ФБК, вместо того чтобы опровергнуть все обвинения, опубликовала эмоциональный пост в Twitter, что только усилило подозрения общественности.

Депутат ГД Виталий Милонов в комментарии для Nation News отметил, что Любовь нервничает, видимо, не просто так: «Если бы муж Соболь не был связан с кладбищенской мафией, и все, о чем говорится в расследованиях ФАН, было бы враньем, она бы спокойно реагировала на публикации. А раз нервничает, значит, есть повод. Они-то думали, что еще совсем чуть-чуть, и они возьмут Кремль, но не получилось».

Таким образом сторонница не очень чистого на руку Алексея Навального лишь подтвердила корыстный интерес в получении места в Мосгордуме. Ее целью является не улучшение уровня и условий жизни москвичей, а, вероятней всего, личная выгода и помощь связанному с «кладбищенской мафией» мужу.