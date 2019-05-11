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Правительство РФ выделило 450 млн рублей для пострадавших от природных пожаров в Забайкалье

Правительство РФ выделило 450 млн рублей из резервного фонда для пострадавших от природных пожаров в Забайкальском крае. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ опубликован на официальном сайте кабмина.
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Уточняется, что деньги предназначаются на строительство и приобретение нового жилья для тех, кто лишился домов из-за пожаров в апреле 2019 года.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела после масштабных пожаров в Забайкальском крае. Они расследуются по статье "халатность".

Сообщалось, что свыше 30 человек получили ожоги различной степени тяжести, в 17 населенных пунктах уничтожены около сотни жилых домов. По данным на конец апреля ущерб от пожаров составил свыше 280 млн рублей.

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Правительство РФ выделило 450 млн рублей для пострадавших от природных пожаров в Забайкалье

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Теги: Забайкалье, пожары, средства



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