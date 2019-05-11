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Общество За рубежом

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

Ранее этот документ был рассмотрен в кабмине. В итоге законопроект был принят в первом чтении: за реконструкцию проголосовали 32 человека, пять выступили против, еще 10 воздержались.

пожар в соборе Парижской Богоматери(2019)|Фото: Стоян Васев/ТАСС

Как пишет "Коммерсант", согласно документу, работы будут проведены за счет пожертвований, а для людей, которые внесут свой финансовый вклад, предусмотрены различные налоговые льготы.

Ранее социологи выяснили: больше половины россиян считают, что Россия должна оказать помощь в восстановлении Нотр-Дама.

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Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации Нотр-Дама

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Теги: Нотр-Дам, реставрация, Франция



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