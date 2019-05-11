Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации Нотр-Дама

Национальное собрание Франции одобрило законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара.

Ранее этот документ был рассмотрен в кабмине. В итоге законопроект был принят в первом чтении: за реконструкцию проголосовали 32 человека, пять выступили против, еще 10 воздержались.

Как пишет "Коммерсант", согласно документу, работы будут проведены за счет пожертвований, а для людей, которые внесут свой финансовый вклад, предусмотрены различные налоговые льготы.

Ранее социологи выяснили: больше половины россиян считают, что Россия должна оказать помощь в восстановлении Нотр-Дама.