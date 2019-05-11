Пассажирский "Боинг" совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, прибывший рейсом из Москвы, совершил жесткую посадку в аэропорту Оренбурга.

Как сообщил РИА Новости представитель компании Игорь Александров, обратный вылет воздушного судна задержан на неопределенное время. Изначально вылет был запланирован на 12 часов 10 минут местного времени, в настоящее время самолет стоит на перроне.

По словам Александрова, все данные со средств инструментального контроля будут направлены в Москву. Он добавил, что "после аварии в Шереметьево все перестраховываются".

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек.