Специалисты приостановили работы по подъему картин Айвазовского с затонувшего в Крыму парохода

Специалисты приостановили работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского.

Ранее стало известно, что фрагменты более 10 картин обнаружили участники подводной экспедиции "Нептун" на затонувшем в 1895 году пароходе. Он находится на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова. Сейчас работы решено приостановить.

"Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс всегда есть", - сообщил ТАСС руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

По его словам, авторство картин пока не подтверждено, а для подъема объектов участникам экспедиции будет необходимо провести сложные работы - вытащить полотна из-под двухметрового слоя ила.

Ранее сообщалось, что в галерее имени Айвазовского в Феодосии будет создан попечительский совет, который возглавят глава Минкульта Владимир Мединский и губернатор Крыма Сергей Аксенов.