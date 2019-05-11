Зеленский потребовал от Рады назначить свою инаугурацию на 19 мая

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным телеобращением, в котором потребовал от депутатов Верховной рады назначить свою инаугурации на 19 мая.

Он обвинил депутатов в том, что "пока они действуют исключительно в своих интересах, боятся роспуска Рады и затягивают назначение даты инаугурации". А тем временем "бывший президент Петр Порошенко совершает необратимое", подчеркнул Зеленский.

Он перечислил то, что делает Порошенко: делает перестановки в высшем командовании армии, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы Roshen, награждает генералов, ответственных за безопасность арсеналов и складов, которые подорвались в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово.

Зеленский заявил, что говорить об этом с Порошенко бесполезно, так как тот предлагает "подставить плечо, а сам держит две дули в карманах".

Как сообщало Накануне.RU, депутат Рады Виктор Балога заявил, что Порошенко дал указание своей фракции в Верховной раде максимально затягивать инаугурацию Зеленского. Верховная рада намеренно оттягивает инаугурацию , опасаясь своего роспуска. Зеленский же не хочет раскрывать свои планы по парламенту до вступления в должность.

Сейчас в Раде зарегистрированы три проекта даты инаугурации - на 19, 20 мая и 1 июня. Сообщается, что дата инаугурации будет определена не ранее 14 мая, но состоится не позднее 2 июня.