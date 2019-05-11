В Екатеринбурге охотничья собака набросилась на ребенка на детской площадке

В Екатеринбурге собака напала на трехлетнего мальчика. Следственный комитет начал проверку.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось вечером 8 мая у дома по улице Новаторов, 12. В результате происшествия ребенку были причинены укушенные раны живота.

Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, родственников пострадавшего и хозяйки собаки.

По данным СМИ, пес охотничьей породы напал на мальчика на детской площадке и кусал его около 20 минут.