Ле Пен считает, что выборы в Европарламент будут "референдумом о доверии" Макрону

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что выборы в Европарламент будут "референдумом о доверии" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ле Пен пояснила, что Макрон, как глава партии "Вперед, Республика!", "отдает свое будущее в руки избирателей". В этой ситуации, по ее словам, президент должен последовать примеру генерала Шарля де Голля и в случае проигрыша своей партии покинуть пост.

Как напоминает "Коммерсант", выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая, депутатов будут избирать сроком на пять лет.

Ранее стало известно, что украинский президент Петр Порошенко хочет избраться в депутаты Европарламента, когда Украина вступит в ЕС.