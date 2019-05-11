В Ингушетии в возрасте 123 лет скончался старейший житель России

В Ингушетии в возрасте 123 лет скончался старейший житель России Аппаз Илиев. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восемь детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков", - написал Евкуров в своем Instagram.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы Ингушетии, Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули, он был занесен как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России. Специальная комиссия от региона готовила заявку в Книгу рекордов Гиннесса для признания Илиева самым пожилым человеком планеты.