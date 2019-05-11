Задоров присоединится к сборной России в день матча с Австрией

Защитник клуба НХЛ "Колорадо" Никита Задоров присоединится к сборной России на чемпионате мира.

Как сообщил агент игрока Дэн Мильштейн изданию "Чемпионат", Задоров прибудет в расположение команды в воскресенье, 12 мая, перед матчем со сборной Австрии.

В регулярном чемпионате НХЛ защитник набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности +19, а в плей-офф не отметился результативными действиями, заработав в 12 матчах -5.

Матч Россия - Австрия состоится завтра, 12 мая, в Братиславе. В первой игре ЧМ-2019 россияне победили команду Норвегии.