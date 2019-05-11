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Происшествия Сибирский ФО

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца

Спасатели приняли решение о приостановке на полтора месяца поисков туристов, которые попали под лавину в горах Алтая.
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Напомним, 8 мая поступила информация, что в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района еще 6 мая под лавину попала туристическая группа из Новосибирска в составе девяти человек. Двое из них самостоятельно выбрались и сообщили о произошедшем, а судьба семерых остается неизвестной - вероятнее всего, они погибли.

Сегодня из-за ухудшения погодных условий и опасности повторного схода лавины было принято решение о возвращении поисковой группы на базу и приостановке поисков туристов на полтора месяца. В связи с ухудшением погоды уже третий день невозможно применение авиации: связь со спасателями осуществляется в одностороннем порядке, несколько раз в день по спутниковому телефону они докладывают о выполненных мероприятиях.

Как сообщают "Вести", площадь поисков составляет 60 на 100 кв.м, глубина снежной массы там достигает пяти метров. Как отмечают спасатели, поисковые работы могут растянуться на неопределенный период времени.

Напомним, ранее новосибирские власти пообещали оказать поддержку родственникам туристов, погибших при сходе лавины на Алтае.

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Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца

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Теги: лавина, Алтай, туристы, поиски



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