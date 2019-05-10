В двух районах Челябинской области введен режим ЧС

В связи с лесными пожарами в Красноармейском и Брединском районах Челябинской области введен режим ЧС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По данным синоптиков в регионе с 10 по 14 мая сохранится аномально жаркая погода - до 28 градусов тепла с сильными порывами ветра.

Как сообщают спасатели, сегодня сотрудники МЧС отстояли шесть населенных пунктов в Брединском, Карталинском, Кизильском и Октябрьском муниципальных районах, которым угрожала реальная опасность от подступавших к ним крупных природных пожаров.

Огонь подошел к поселкам Морозовка, Каракуль Снежный, Новинка, селам Чудиново и Ваганово. Для тушении пламени применялась авиация.

"Общими усилиями Морозовку и другие населенные пункты южных районов Челябинской области отстояли. На данный момент масштабный природный пожар локализован на площади 3500 гектар. В его ликвидации принимала участие группировка РСЧС в составе 190 человек и 43 единицы техники, в том числе от МЧС России 124 человека и 24 единицы техники. Еще одна проверка на прочность – крупный пожар, бушевавший в Октябрьском районе. Сработали грамотно и эффективно. Сегодня он был успешно ликвидирован на площади 252 гектара", - сообщили в ведомстве.

На тушение сухой травы за один день было совершено более 70 выездов. В МЧС отмечают, что чаще всего причиной пожара становится человеческий фактор. В ведомстве напомнили, что на территории региона действует особый противопожарный режим, за нарушение которого гражданам могут выписать штраф до 4 тыс. руб., должностным лицам - до 30 тыс. руб., юридическим лицам - до 400 тыс. руб. Аналогичные действия, приведшие к ущербу более чем 250 тысяч рублей, могут привести к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до одного года.