Сборная России по хоккею обыграла Норвегию

Сборная России по хоккею обыграла команду из Норвегии со счетом 5:2 на первом матче Чемпионата мира 2019, передает корреспондент Накануне.RU.

Дубль сделал Евгений Дадонов. Он дважды забивал в расстановке пять на четыре с передач Евгения Малкова. Отметим, что две шайбы нашей сборной были пропущены в последние пять минут.

"Думаю, для стартового матча мы сыграли неплохо. Надеюсь, будем прибавлять от игры к игре. Два гола, пропущенных в концовке. Мы не должны были пропускать эти шайбы", - прокомментировал итоги игры в эфире "Матч ТВ" Евгений Дадонов.

Напомним, ЧМ-2019 проходит в мае в Братиславе и Кошице. Россия сыграет в группе В и встретится со сборными Чехии, Норвегии, Латвии, Австрии, Италии, Швеции и Швейцарии.

Следующий матч состоится 12 мая. Сборная России встретится с командой Австрии.