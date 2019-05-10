"Аэрофлот" увеличил число отмененных рейсов SSJ-100

Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня отменила 14 парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, сообщает "Интерфакс", основываясь на анализе онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

В частности, были отменены рейсы из Москвы в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс, а также вылеты в обратном направлении.

"Накануне "Аэрофлот" отменил 12 парных рейсов на Superjet 100, днем ранее их было пять", - сообщает издание.

В авиакомпании пока не прокомментировали информацию.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Основной версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100, по данным СМИ, является ошибка пилотов при посадке лайнера.

8 мая в Шереметьево отменили рейс до Риги из-за запаха горелой проводки. Тем временем россияне на сайте петиций требуют приостановить полеты самолетов SSJ-100. Число подписавших петицию на момент публикации превысило 183 тыс. человек.

Однако, несмотря на требования общественности, полеты на лайнерах этой модели авиакомпании прекращать не планируют даже на время расследования.

В авиакомпании "Ямал", у которой авиапарк в основном состоит из SSJ-100, отметили, что до окончания расследования никаких решений о запрете не может быть принято. Однако известно, что от покупки еще 10 воздушных судов перевозчик пока отказался. В авиакомпании "Якутия" пообещали усилить контроль за техническим состоянием лайнеров.

Добавим, что об отсутствии оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100 ранее заявили в Министерстве транспорта России и в Росавиации.